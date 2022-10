Serie di appuntamenti domani per l'Assessore regionale Marco Scajola a Vallecrosia, Sanremo e Badalucco

Domani mattina l’assessore regionale Marco Scajola alle 9 sarà a Vallecrosia, insieme al Sindaco Armando Biasi, per l’inaugurazione dei lavori di Rigenerazione Urbana di via Don Bosco.

Alle 10:30 presenzierà, in rappresentanza di Regione Liguria, a Sanremo, alla Messa in onore di San Romolo, Patrono della Città dei Fiori. A seguire si recherà a Badalucco per effettuare un sopralluogo, insieme al Sindaco Matteo Orengo, sul cantiere di Rigenerazione Urbana di Piazza Marconi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.