Pigna, "Il monte Toraggio si sta sgretolando": l'allarme dei geologi della Regione Liguria

"Il monte Toraggio, simbolo dell’entroterra di Ventimiglia e Camporosso, si sta sgretolando sotto i colpi degli sconvolgimenti climatici. Lunghi periodi siccitosi, alternati a violente piogge dilavanti non trattenute dal terreno roccioso, stanno creando una situazione di estremo pericolo per tutti i borghi che lungo venti chilometri si affacciano sul torrente". A lanciare l’ennesimo allarme sono stati i geologi della Regione Liguria intervenuti al convegno che si è svolto a Pigna sui possibili interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici, e per mettere le esperienze a confronto.

"Ancora una volta siamo stati messi di fronte alla fragilità di un territorio meraviglioso e di grande interesse naturalistico, minacciato da sconvolgimenti epocali, ai quali andrebbero opposti programmazione territoriale, difesa del suolo, più considerazioni politico-amministrative per evitare disastri inimmaginabili. In parte la questione era già nota a Pigna, la cui Amministrazione comunale denuncia l’assenza, o comunque l’esiguità, di finanziamenti regionali per la messa in sicurezza dei torrenti, per interventi idraulici onde evitare turbolenze, facendo opera di mitigazione tutt’attorno ai centri abitati. Per comprendere quanto la situazione sia grave, è necessario valutare l’orografia di un vasto territorio. La vetta del monte Toraggio – “Turage” in dialetto antico – è a 1.973 metri di altitudine. A quella quota domina sia la Valle Nervia sia la Val Roia. A 1.685 metri slm si apre la Gola dell’Incisa, uno stretto intaglio roccioso tra Toraggio e Pietravecchia che si affaccia a strapiombo sull’abitato di Buggio, frazione di Pigna e poco più di 300 metri di altitudine. E’ qui che si sono accumulati migliaia di metri cubi di detriti di roccia calcarea e marmorea. Una situazione che ha provocato la chiusura forzata per motivi di sicurezza del famoso e suggestivo Sentiero degli Alpini. Di qui, via via, scorre il torrente che sfocia sul litorale di Camporosso, marcando il confine con Ventimiglia" - dicono.

Cosa significa questo excursus nell’entroterra? I geologi lo sanno bene: "in caso di precipitazioni violente come abbiamo visto negli ultimi anni, il materiale roccioso viene trascinato velocemente a valle con possibili intasamenti, rovinose esondazioni del torrente, danni a persone, abitazioni e strade, isolamento dei paesi".

Sono anni che il sindaco di Pigna, Roberto Trutalli combatte con la burocrazia per riuscire a farsi ascoltare. “Per la messa in sicurezza dei rii, abbiamo chiesto alla Regione 30mila euro e ne abbiamo ottenuti 8mila”, aveva detto prima del convegno sull’acqua. Ora sono i geologi con i loro sistemi di monitoraggio, a far sentire la propria voce.