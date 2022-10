Sanremo: qualche pioggia e l'area cani di San Martino si riempie di fango, la protesta di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Massimo, ci ha scritto per segnalare problemi ai lavori eseguiti nell’area cani di San Martino a Sanremo:

“Dopo un anno di interventi è stata ripristinata l'area cani, addirittura con nuove piante. Ma, come si vede nelle foto, essendo tutta terra battuta l'entrata e non solo, per tutti quelli che usufruiscono del parchetto ma anche della passeggiata fronte condominio Portosole, dopo le piogge non è affrontabile per il fango che resta poi per giorni e giorni. Possibile che non si sia pensato di fare un passaggio con asfalto o autobloccanti o ghiaia? Mezza giornata di lavoro e tutto sarebbe sistemato”.