Multa ad un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza per aver lasciato il mezzo di soccorso in sosta durante il divieto per il lavaggio della strada. È successo a Ospedaletti.

La pubblica assistenza ha rischiato anche la rimozione del veicolo, che alla fine non è stata eseguita per motivi tecnici.

“Ricordiamoci che a Ospedaletti tengono le strade pulite" - così commenta, sui social, l'Ospedaletti Emergenza.