Incidente mortale sul lavoro di stanotte, si chiamava Carlo De Luca il 55enne morto sul locomotore

Si chiamava Carlo De Luca, aveva 55 anni ed era residente a Vittorio Veneto, piccolo centro di circa 30mila abitanti in provincia di Treviso, il dipendente della Ivecos, società che aveva in appalto alcuni lavori di Rfi, morto questa notte poco prima dell’una mentre era alla guida del locomotore esploso e andato a fuoco, all’interno della galleria della stazione di Sanremo.

L’uomo, che non era sposato, era molto conosciuto nel piccolo centro e gli amici sono rimasti sconvolti alla notizia. Il 55enne, lo ricordiamo, era in provincia di Imperia da circa 3 mesi, proprio per svolgere una serie di lavori per conto della ditta che aveva preso in appalto gli interventi sulla linea ferroviaria. Poco prima dell’una l’esplosione e l’incendio. Sono subito accorsi i compagni dell’uomo che hanno avvertito i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari.

Per il 55enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare visto che è morto praticamente sul colpo. L’uomo stava lavorando al sistema di cambio del locomotore, pieno di olio. Il locomotore, un diesel, è esploso ed ha preso fuoco. Al momento la Procura propende per procedere all'ipotesi di reato di omicidio colposo, ma non è escluso che un'altra contestazione possa emergere all'esito della relazione degli investigatori e dei successivi accertamenti.

La dinamica e le cause sono in corso di accertamento. Sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi a cura della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica. Attualmente il locomotore è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel contempo disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima.

Il traffico dei treni è stato bloccato dall’ora in cui è avvenuto l’incidente e fino alle 8, quando è stato riaperto su un solo binario. Nella notte e stamattina i passeggeri che dovevano transitare da Sanremo, sono stati costretti a scendere alle stazioni di Taggia e Bordighera, usufruendo del servizio sostitutivo di bus, approntato da Trenitalia tra le due stazioni. Molti i passeggeri che, ignari dell’accaduto, hanno raggiunto la stazione di Sanremo per prendere il treno ma che, ovviamente, sono stati invitati a raggiungere gli scali vicini.

Alle 9 è ripresa la normale circolazione dei treni tra Taggia e Ventimiglia.