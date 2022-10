Incidente mortale sul lavoro a Sanremo: Ghini (UIL) "La Regione si attivi sulla sicurezza"

È quanto dichiarato da Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria in merito all'incidente mortale sul lavoro avvenuto sulla linea ferroviaria tra Taggia e Ventimiglia. Il sindacalista a nome della sigla ha espresso sconcerto e cordoglio e poi ha aggiunto: "Un tavolo con Regione sulla prevenzione è vitale per la la qualità degli appalti, la formazione e il controllo. Senza queste azioni si aprono scenari che si concretizzano in infortuni e incidenti mortali. Che la Regione si attivi a tutto tondo sulla sicurezza perché morire sul lavoro non è più accettabile".