Coronavirus: numeri in deciso aumento oggi sia in provincia che in regione, positività oltre il 20%

Sono 1.853 i nuovi positivi al Covid in Liguria, dei quali 241 in provincia di Imperia, 359 a Savona, 974 a Genova e 277 a Spezia. Numeri in deciso aumento rispetto a ieri in funzione ai molti tamponi in più, fatti nelle ultime 24 ore.

Sono infatti 9.113 i test eseguiti, dei quali 1.375 molecolari e 7.738 antigenici, per un tasso di positività pari al 20,33%, oltre due punti percentuali in più di ieri.

Aumentano anche i ricoverati nella nostra provincia: sono 19 (+2), senza pazienti in terapia intensiva. In crescita anche su scala regionale: 197 ricoverati ovvero 4 in più di ieri con 7 (=) di questi in terapia intensiva.

Oggi nessuno morto in regione mentre tornano a salire le persone in isolamento domiciliare, arrivando a 8.885, 242 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni