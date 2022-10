Al via venerdì la rassegna di teatro amatoriale delle compagnie FITA della provincia

Ritorna “Autunno/Inverno”, la rassegna teatrale amatoriale dedicata alle compagnie FITA della provincia di Imperia che si svolgerà al Teatro Concordia di Diano Castello dal 21 ottobre al 25 febbraio.

Organizzata dal Comitato Provinciale FITA Imperia, in collaborazione con il Comune di Diano Castello, e con il patrocinio della Provincia di Imperia, la rassegna è giunta alla sua terza edizione.

Sul palco si alterneranno compagnie provenienti da tutto il territorio provinciale (da San Bartolomeo al Mare a Ventimiglia) nonché, ospite extra provincia, la Libera Compagnia Teatro Sacco di Savona con lo spettacolo vincitore del Premio FITA Liguria “Tre Caravelle” 2021 e del “Premio Scotti” 2021 alla migliore attrice.

Dieci serate da gustare in compagnia di spettacoli che spaziano dalla commedia dell’arte a quella brillante, dall’italiano all’amato dialetto, dal teatro contemporaneo a quello per famiglie.



Questo il calendario:

Venerdì 21 ottobre – Libera Compagnia Teatro Sacco (SV) – Il cornuto immaginario

Sabato 12 novembre – Compagnia Stabile città di Sanremo – Tütu in famija

Sabato 19 novembre – Il Teatro dell’Albero (San Lorenzo al Mare) – Bugiardi

Sabato 3 dicembre – Ramaiolo in Scena (Imperia) – Funny money

Sabato 10 dicembre – Teatro d’Asporto (Imperia) – John & Joe

Sabato 17 dicembre – A Occhi Aperti (Imperia) – Go maccinin!

Sabato 21 gennaio – Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu – A rivincita de Pascà

Sabato 4 febbraio – Fabricateatro (Imperia) – Come sorelle

Sabato 18 febbraio – Riemughe Surve (Montalto) – Ma a son chi che ti sai che mia a son

Sabato 25 febbraio – Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare – Sarto per signora

L'ingresso, che avverrà secondo il protocollo anticovid-19 in vigore alla data dei vari eventi, è a offerta.La prenotazione è consigliata e si può fare o tramite messaggio al 328 3043741 o direttamente sul sito al link: https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2022-2023/