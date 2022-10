Ventimiglia: ex amministratori in aiuto al Commissario Prefettizio, Forza Italia "Negli ultimi anni dove eravate?"

“Riteniamo che sia importantissimo coinvolgere la cittadinanza all'interno della vita politica cittadina, ma una domanda sorge spontanea... in questi anni voi dov'eravate? Dov'era la cittadinanza per voi?” Interviene così Forza Italia di Ventimiglia dopo gli ultimi sviluppi su un possibile coinvolgimento di alcuni ex amministratori che vorrebbero indirizzare il commissario prefettizio.

“La risposta è semplice – proseguono gli ‘azzurri’ - a quel tempo non conveniva, era preferibile stare comodi all'ombra dell'allora sindaco Scullino, dando in cambio il vostro tacito assenso anche alle opere più astruse”.

La sezione frontaliera di Forza Italia cita le opere:

- una ciclabile degna di Dubai che, oltre ai costi esorbinati e difetti di progettazione ora necessita di un ‘Reef’ come lo chiamate voi, ma che per noi non è nient'altro che una diga foranea mascherata per proteggere un opera che, dopo le prime mareggiate, mostra i suoi punti deboli (i punti di ancoraggio delle scale che prima erano sotto 50cm di sabbia e che ora sono a vista);

- la demolizione ed il rifacimento del mercato coperto, anche se poi modificato grazie ai suggerimenti proposti anche da noi, ma che comunque non ci hanno mai visto sostenitori di un progetto che, così concepito, sicuramente avrebbe avuto costi esorbitanti e disagi notevoli, bloccando così di fatto il cuore della nostra già sofferente economia. Qui gli interessi dei cittadini dov'erano? Forse vigeva l'interesse di pochi?

- una passerella, in grado di rivaleggiare con il ponte di Calatrava a Venezia ed il Millennium Bridge a Londra per i costi, con una spesa stimata prima intorno ai 7 milioni ed ora divenuti 16.

“Ora – va avanti FI - non prendiamoci in giro, mutui su mutui, indebitamento su indebitamento, ecco i vostri "finanziamenti" le future sarebbero trovare con un bilancio talmente risicato da non potersi permettere di rifare un aiuola. Riteniamo solamente sia necessario procedere al più presto per la realizzazione degli argini del Roya, così da evitare alla nostra città una tragedia come quella di due anni fa. Il commissario in, quanto tale, ha il diritto dovere di decidere da solo. Precedentemente vi era un sindaco che, sulla carta, avrebbe dovuto ascoltare anche la sua maggioranza e, se questi progetti ed iniziative sono anche frutto dei vostri suggerimenti, credeteci ne facciamo volentieri a meno”.