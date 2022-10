Endorsement del Vescovo Suetta per Giorgia Meloni: Fabio Natta "La sua è voce autorevole, e come tale mi preoccupa”

Fanno molto discutere in queste ore le dichiarazioni del Vescovo di Ventimiglia sulla Meloni e sulla politica in generale. Dopo gli interventi di ieri da Pd e M5s, è la volta dell’ex Presidente della Provincia, Fabio Natta.

“Mons. Suetta, uomo di fine intelligenza e alto profilo – ha detto - anche politico, già in passato aveva esternato in ordine ad amministrative e politiche e quindi non mi stupisce affatto quella che a molti sembra oggi una ‘invasione di campo’ del porporato. Trovo insoliti invero modi e tempi: affermazioni nette invece che allusioni, dopo il voto anziché prima di esso. Non entro nel merito dell'opportunità che un Vescovo possa esternare o meno le sue idee politiche perché oggi trovo interessante tentare un'analisi del perché Suetta interviene così insolitamente a gamba tesa”.

“La lettura è duplice – prosegue Natta - religiosa e politica. In una Chiesa che dopo Paolo VI si è allontanata dalla politica Conciliare promossa da Papa Giovanni le divisioni sono tutte interne al fronte conservatore, potendosi distinguere al suo interno un'area più ‘liberal’ da una più ‘ultrà’. Le tensioni sono forti e occorre posizionarsi anche in chiave futura da una parte o dall'altra. E il nostro mi par da tempo cogliere, con raffinata arguzia, ogni occasione per fare capire da che parte sta. Sulla politica è evidente che il mondo cattolico ha da sempre sponde politiche. Le crea, le cerca. Il monopolio della DC ‘partito del Signore’ è finito con la prima repubblica. Dopo di essa, tante le sponde, dal Cavaliere allo stesso PD, con tentazioni salviniane ai tempi dei baci alle madonne”.

“Prima del voto – termina Natta - i fischi di ‘Comunione e Liberazione’ all'indirizzo di Letta, più che una critica al leader, lasciarono intuire un chiaro allontanamento dal Partito Democratico. Oggi il Vescovo intemelio che parla dalla mondana Sanremo fa capire che una nuova possibile casa per lo ‘umanesimo cristiano’ può essere quella dei fratelli d'Italia. E la sua è voce autorevole, e come tale mi preoccupa”.