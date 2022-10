Ventimiglia: domenica prossima al Mar torna la ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu'

Domenica prossima ritorna la ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@Mu’, giunta alla nona edizione con lo slogan ‘Diversi ma Uguali’, occasione in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia.

Anche in questa occasione il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aderisce all'iniziativa organizzando nel pomeriggio, con appuntamento alle 15, una serie di attività, ideate in chiave ludica, dedicate a bambini e alle famiglie, volte a coinvolgerli in una giocosa scoperta, non solo dei preziosi reperti esposti, ma anche a invogliarli ad approfondire la visita e a incuriosirli sul patrimonio culturale.

L'evento è aperto alle famiglie che diventeranno protagoniste del percorso museale, imparando dai bambini di ieri i loro giochi, le loro abitudini, i loro affetti familiari, diversi, ma uguali a quelli di oggi.