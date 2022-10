Triora: dopo due anni di stop per la pandemia torna ‘Samhain Triora Halloween’, sarà a numero chiuso

A Triora torna la festa di ‘halloween’ dopo due anni di stop per la pandemia. L’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre l’evento ‘Samhain Triora Halloween’, andando a proporre un evento sperimentale a numero chiuso con la prevendita dei biglietti al fine di garantire i fondi necessari per l’organizzazione e nel contempo una migliore e più puntuale gestione per quanto attiene la sicurezza e la viabilità.

Era anche stato dato indirizzo al responsabile del servizio amministrativo di predisporre un bando di sponsorizzazione al fine di individuare sponsor per la manifestazione, dando atto che tali proventi verranno utilizzati in parte a copertura delle spese organizzative dell’evento e in parte eventualmente trasferite all’associazione che lo organizzerà a copertura di eventuali perdite relative all’evento.

E’ stata quindi confermata l’organizzazione dell’evento di Halloween il 31 ottobre e 1° novembre, in collaborazione con la società ‘Maya Group’ di Genova.