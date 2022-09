Molti i premiati della nostra provincia domenica scorsa alla seconda edizione di 'E-state leggendo'

Si è svolta domenica scorsa, all'Outlet Village di Settimo Torinese la premiazione del concorso per giovani lettori ‘E-state leggendo’, seconda edizione.

Il concorso consisteva nel realizzare un video di 1 minuto per raccontare il libro preferito letto nell'estate 2022. Una giuria di sette severissimi librai di Imperia, Borgomanero, Novara, Arona e Somma Lombarda hanno guardato e selezionato i migliori video premiando i primi 3 classificati con libri e buoni da spendere presso l'Outlet Village, sponsor principale del concorso.

Alla premiazione, come in una grande festa, hanno partecipato sei grandi autori per ragazzi: Alessandro Pasquinucci, Alessandro Q. Ferrari, Giuditta Campello, Francesco Cannadoro,Barbara Fiorio e Pierdomenico Baccalario. Nicola Tangorra e Laura Minuto della Fondazione Lucrezia Tangorra, collaboratori del concorso, hanno premiato i vincitori di questa seconda edizione.

È stata davvero una grande festa e per l'occasione le libraie di Imperia hanno organizzato un pullman per accompagnare lettori e alcuni vincitori del concorso. Tra questi, infatti, secondo premio per Matteo Cavalli di San Lorenzo al Mare, terzo per Giulia Fassitelli di Imperia, quarto per Astrid Carrai di Imperia e quinto (insieme a una torinese) per Mattia Morabito di Imperia.

I video verranno pubblicati sulla piattaforma ‘Raccontati’, nei diversi canali social Instagram, facebook, tik tok e YouTube. ‘Raccontati’ è il canale creato dai librai del gruppo di Fabio Lagiannella, con il quale i librai hanno voluto trasformare il loro lavoro in un progetto social: consigliare il libro giusto alla persona giusta. Su ‘Raccontati’, come in libreria, trovano spazio anche autori ed editori che vogliono raccontare i loro titoli attraverso video consigli di 1 solo minuto.