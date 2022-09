Elezioni politiche, Di Muro: “Oneri e onori a chi guiderà il Governo. Il risultato locale? Sono moderatamente soddisfatto”

Terminata la lunga nottata elettorale è tempo dei commenti e in casa Lega si analizza un risultato ben al di sotto delle aspettative della vigilia.



Da Ventimiglia l’ex deputato Flavio Di Muro non nasconde il rammarico pur salvando in parte l’esito locale della tornata: “Per la Lega ci si aspettava qualcosa di più soprattutto a livello nazionale, mentre sul piano locale sono moderatamente soddisfatto rispetto a un trend nazionale consolidato. Imperia è la provincia con il dato migliore della Liguria, la mia città è la più grande della regione come risultato e in alcuni piccoli comuni dell’entroterra ci sono stati risultati apprezzabili. È stata premiata la presenza e la costanza dei candidati sul territorio”.



“Sono contento della vittoria del centrodestra al di là dei personalismi e della suddivisione per liste, mi auguro ci sia un Governo stabile per i prossimi cinque anni - ha poi aggiunto Di Muro in merito all’imminente futuro del nuovo esecutivo - le aspettative sono tante, oneri e onori a chi guiderà il Governo, i tempi per dare delle risposte sono ristrettissimi. Una questione su tutte: le bollette che stanno per far chiudere tante imprese del nostro tessuto sociale”.



“Sul piano personale ci ho messo tutto l’entusiasmo e la voglia di fare come la prima volta, ma con più esperienza - ha concluso Di Muro - qualche risultato è stato portato a casa, molte questioni del nostro territorio che non erano neanche nell’ultimo cassetto sono diventati di attualità. Spero che i neo eletti abbiano un Governo stabile e non capitino come è successo a me cambi di interlocutori ogni sei mesi. Crea difficoltà”.