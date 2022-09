Sanremo: venerdì prossimo in via Escoffier l'incontro dei candidati di Forza Italia con gli elettori

Venerdì prossimo, dalle 18 alle 19.30, i candidati del Movimento Politico di Forza Italia incontreranno i cittadini al banchetto elettorale organizzato nella città di Sanremo in via Escoffier (statua Mike Bongiorno).

Saranno presenti: la candidata per la Camera dei deputati Patrizia Badino, consigliera comunale e provinciale, accompagnata dal sindaco di Caravonica, nonché candidato, Angelo Dulbecco. In vista delle elezioni fissate per domenica prossima, l’evento si propone come un’ottima occasione per visionare un’ultima volta le proposte elaborate nel programma e raccogliere il pensiero degli elettori, fra la gente, per la gente, per attuare le riforme proposte da Forza Italia.

La delegazione sarà guidata dal Commissario Provinciale Simone Baggioli, dal Commissario Cittadino Secondo (Dino) Sandiano, dal responsabile Provinciale dei Seniores di Forza Italia Roberto Pecchinino, dal coordinatore dei giovani di Forza Italia Davide Longordo, dal vice-coordinatore regionale Filippo Maria Bistolfi e saranno presenti i dirigenti locali e provinciali.