Il PD chiude la campagna elettorale a Sanremo mettendo al centro la scuola: “Adeguare gli stipendi degli insegnanti al resto d'Europa” (video)

Il Partito Democratico ponentino ha scelto la Federazione Operaia Sanremese come sede per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica.

All’evento ha preso parte questo pomeriggio anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, candidato alla Camera insieme a Valentina Ghio e Marina Lombardi; il candidato ‘dem’ al Senato, invece, è Lorenzo Basso. Presenti anche il segretario provinciale del partito Cristian Quesada e il consigliere regionale Enrico Ioculano.

Al centro dell'evento odierno il delicato tema della scuola, elemento chiave per milioni di famiglie italiane, per i ragazzi che la frequentano e per chi ci lavora.

Il punto fermo del Pd per il futuro del sistema scolastico è l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti al resto d'Europa.

Le interviste

Oltre ai candidati hanno preso parte all'iniziativa anche i vertici cittadini del partito oltre al vice sindaco del Comune di Sanremo Costanza Pireri.

La giornata del Pd a Sanremo è poi proseguita con l'aperitivo in piazza San Siro per concludere la campagna elettorale e lanciare la volata verso il voto di domenica.