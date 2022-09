Ventimiglia: iniziato regolarmente il servizio Scuolabus, dal Comune "La Fratarcangeli lo sta eseguendo da lunedì"

“Il trasporto sugli Scuolabus è iniziato regolarmente lunedì scorso con la ‘Fratarcangeli Cocco’ e sta proseguendo regolarmente”. E’ la conferma che arriva dal Comune di Ventimiglia, in relazione a quanto accaduto a Sanremo.

Se nella città dei fiori il servizio per gli studenti difficilmente partirà il 26 settembre come previsto, a causa della rinuncia dell’azienda di Frosinone, a Ventimiglia invece la situazione è regolare. Si tratta però di due situazioni differenti, visto che Sanremo ha 13 percorsi di Scuolabus mentre la città di confine ne ha solo 5.

In più Sanremo non ha mezzi propri e non ha ovviamente autisti mentre Ventimiglia ha i suoi e, quindi, per l’azienda laziale è stato necessario solamente trovare 5 autisti e 5 accompagnatori, che sono stati regolarmente trovati.

Ampie rassicurazioni, quindi, sono arrivate dal Comune frontaliero che, dopo aver visto l’accaduto a Sanremo, ha voluto confermare come nella città di Ventimiglia il servizio proceda regolarmente.