Sanremo: prossimi lavori ai marciapiedi di via Nino Bixio, il Comune affida una verifica di 11 pini

Il Comune di Sanremo ha affidato un incarico professionale per la verifica fitostatica degli alberi di via Nino Bixio a Sanremo, per un totale di 3.806 euro e per supporto tecnico nella fase esecutiva dei lavori di rifacimento dei marciapiedi.

L’Amministrazione comunale, infatti, vuole eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede in via Nino Bixio, parzialmente distrutto dallo sviluppo superficiale delle radici dei pini. Le lavorazioni previste interesseranno, inevitabilmente, le aree sottostanti gli alberi, con interferenze anche sulle radici.

Proprio per questo è stato chiesto un controllo fitostatico, prima dell’inizio dei lavori, di 11 piante. Le operazioni di scavo saranno eseguite con il supporto tecnico–agronomico per valutare le entità delle eventuali lesioni alle radici.