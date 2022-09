'Passeggiate tra Storia e Natura', dal 18 settembre al via Escursioni didattiche sul territorio intemelio

Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano da alcune stagioni, a cura dei Soci dell'Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, una nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio che tanto successo ha riscontrato negli appuntamenti della scorsa primavera.

Due gli appuntamenti in calendario per questa edizione, il primo domenica 18 settembre, alle ore 9.30, con una escursione Da La Brigue a Notre Dame des Fontaines, la “Cappella Sistina” delle Alpi Marittime, firmata e datata 12 ottobre 1492.

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 2 ottobre, alle ore 9.30 con l'escursione Da La Brigue con sentiero a Tende via Col de Boselia: visita al Musée des Merveilles di Tende; ritorno a La Brigue con la Ferrovia delle Meraviglie e visita alla Maison du Patrimoine.

Con queste iniziative il Museo Rossi intende ampliare la propria offerta anche agli aspetti naturalistici e ambientali del territorio intemelio, fornendo una nuova chiave di conoscenza e condivisione ai partecipanti.

Nel corso dell'autunno verrà programmata un'escursione alla Val Fontanalba tanto amata da Clarence Bicknell, che vi fece costruire la sua casa a Casterino, base operativa per le sue escursioni botaniche e archeologiche.

Per partecipare alle escursioni è necessaria la prenotazione.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com/www.marventimiglia.it