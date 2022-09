Bordighera: domani appuntamento con la quarta edizione ‘Per amore, per il mare’

Domani, sabato 10 settembre, giungerà alla quarta edizione ‘Per amore, per il mare’, l’iniziativa dell’Assessorato al Porto di Bordighera per la tutela dei fondali marini e per la promozione della cultura ambientale: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 volontari e alcune associazioni si impegneranno nella pulizia dell’approdo turistico e delle acque antistanti.

“Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo lavorato con passione per la cura e la valorizzazione del porto e non a caso il primo appuntamento con ‘Per amore, per il mare’ è datato settembre 2018. I risultati di tanti interventi non si sono fatti attendere, come l’orgoglio della Bandiera Blu per gli approdi che da due anni affianca quella per le spiagge”, dichiara l’Assessore Marco Laganà.

“Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione, coloro che sabato mattina dedicheranno il loro tempo a favore del mare e del suo habitat, prezioso tesoro da salvaguardare”, conclude l’Assessore.