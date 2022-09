Voglia di bollicine? Due metodi a confronto con l’Enotecamica di Asti

Quando parliamo di bollicine, sentiamo spesso parlare di "Metodo Classico" e "Metodo Charmat- Martinotti". Infatti le vivaci bollicine si possono ottenere con questi due diversi metodi.

Con il Metodo Martinotti (cioè quello che fa la seconda fermentazione in autoclave) si ottengono spumanti leggeri e fruttati. Il prosecco è tra questi. Consumo ideale? L'aperitivo.

Con il Metodo Classico (che rifermenta in bottiglia, è il metodo con cui è fatto lo Champagne o l'Altalanga) si ottengono vini più strutturati, con bollicine più piccole e persistenti. I lunghi affinamenti regalano profumi complessi, tra cui il sentore di lieviti. Consumo ideale? Adatte da bere anche a tutto pasto e per ottimi brindisi.

Come disse Churchill "In victory I deserve it. In defeat I need it".

