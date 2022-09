Bordighera: da venerdì a domenica tra Liguria e Piemonte in Mountain Bike con la 'Ciclovia Bicknell'

Metti insieme uno dei panorami più spettacolari delle Alpi con un tracciato tecnico e divertente al tempo stesso, partenza e arrivo da Bordighera, città turistica posizionata sulle coste del Mediterraneo; unisci uno dei 'Luoghi del Cuore FAI' con un po’ di storia e hai ottenuto una miscela perfetta per un percorso turistico fantastico da provare.

Una perfetta occasione di un weekend outdoor immersi nella natura su un anello cicloturistico di inedita bellezza, al confine tra l’Italia e la Francia: 'Ciclovia Bicknell' è un prodotto turistico creato e finanziato dal Comune di Bordighera, su volontà del sindaco Vittorio Ingenito, appassionato biker, per valorizzare la nuova rete sentieristica di Montenero e percorrere sulle tracce di Clarence Bicknell, una traversata tra i borghi liguri e la Val Roya francese, che non mancherà di stupire ed entusiasmare per l’originalità e la bellezza dei luoghi.

La proposta, realizzata da Elevation Club di Confesercenti di Cuneo e Imperia è una experience in ambiente alpino e mediterraneo su strade sterrate, in sella a una MTB E-Bike, accompagnati da una guida esperta di MTB, con alcuni tratti da percorrere sulle carrozze panoramiche del treno della Ferrovia delle Meraviglie. 'Bicknell Bike Tour' si svolgerà in tre giorni, da venerdì a domenica prossimi, con partenza dal museo 'Clarence Bicknell' dell’Istituto Studi Liguri, luogo di incontro e cultura internazionale, fondato da Bicknell nel 1888. Segue il transfert in treno da Ventimiglia sino a Tenda e poi sabato mattina partenza del 0Bike Tour' per raggiungere Vievola-Colle di Tenda e passaggio a Casterino.

La domenica è dedicata alla visita del Santuario di Notre Dame des Fontaines a La Brigue e poi pedalate nella natura verso Bassa di Sanson, Colle Melosa, Langan, Monte Ceppo, Bajardo, San Romolo, Perinaldo e ritorno a Bordighera. Confesercenti offre una mini vacanza immersi nella magia di luoghi che spingono ad entrare in armonia con la storia, dove si viene ammaliati dalla scoperta di antiche incisioni che onorano le divinità della montagna e del cielo. Un’esperienza iniziatica, quasi mistica, da vivere in contatto diretto con i luoghi del 'Mago' e del 'Capo Tribù', al ritmo delle pedalate delle bike e del profumo del ferro del treno. Tecnicamente, eccetto alcuni tratti brevi tratti, l'escursione non presenta particolari difficoltà di guida. L’organizzazione tecnica è affidata al tour operator 'Ligurian Life' a cui ci si può rivolgere per le prenotazioni: 333 184 20 84 info@ligurianlife.com.