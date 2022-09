Sanremo: funziona il piano del Comune per corso Garibaldi, dal 1° settembre allontanate quattro persone (foto)

La situazione dei clochard in corso Garibaldi era cosa nota negli uffici del Comune di Sanremo e al comando della Polizia Locale.

A seguito del nostro articolo l’amministrazione interviene per specificare i dettagli dell’intervento messo in atto e dei risultati ottenuti grazie al lavoro svolto in zona.

Scrivono da palazzo Bellevue: “Da una settimana la Polizia Municipale, su impulso del sindaco Biancheri, ha attuato un piano continuato e coordinato su corso Garibaldi al fine di risolvere la problematica della questua molesta. L’intervento ininterrotto, che si è svolto durante la mattina, il pomeriggio e la sera e che era impossibile attuare prima per ovvi motivi, ovvero a causa dell’organico severamente impegnato su molti altri fronti durante i mesi di luglio e agosto, quando cioè Sanremo era invasa da turisti, ha subito permesso di ottenere risultati concreti. In pochi giorni, dal 1° settembre ad oggi, l’azione della Polizia Locale ha portato all’allontanamento di quattro persone: una di nazionalità italiana, due romene e una polacca. Non trova dunque riscontro la tesi sostenuta nell’articolo secondo cui si sta ancora aspettando un’azione da parte del Comune”.

“Inoltre - prosegue la nota del Comune - negli ultimi giorni in corso Garibaldi, nessuna delle persone fotografate (ovvero gli stranieri allontananti), è stata rintracciata dalle pattuglie. Ad oggi, infatti, l’attività di pattugliamento e controllo della Polizia Locale ha riscontrato solamente due individui residenti a Sanremo e come tali soggetti ad un percorso normativo anche differente, come noto. Si tratta di due persone conosciute, di cui una tra l’altro seguita dai servizi sociali del Comune di Sanremo che contribuisce al pagamento dell’alloggio, in cura al Servizio Igiene Mentale di ASL1, a cui il Comune ha più volte chiesto ricoveri più lunghi viste le evidenti condizioni. Dopo l’azione dell’ultima settimana condotta dalla Polizia Locale, non sembra quindi trovare riscontro la tesi di una “invasione di clochard in corso Garibaldi” ma sarà ovviamente premura del Comando di Polizia Municipale mantenere alta la guardia anche nei prossimi giorni, al fine di evitare una recrudescenza del fenomeno”.

“Va infine precisato che asserire che “serve un piano dedicato per fare in modo che chi ha bisogno riceva il giusto aiuto”, alludendo un disinteresse del Comune sul piano verso queste persone, è del tutto sbagliato - concludono da palazzo Bellevue - per dovere di cronaca e per tutela dell’immagine e del lavoro condotto da molte persone delle istituzioni locali va infatti ricordato che il Comune, tramite i Servizi sociali e la Caritas, ha più volte offerto aiuto a tutti i soggetti individuati ma tutti, purtroppo, hanno rifiutato l’assistenza”.

Nelle prossime settimane continueremo a monitorare la situazione di corso Garibaldi per verificare che non ci siano nuovamente ospiti sgraditi in una zona ricca di negozi e molto frequentata a qualsiasi ora del giorno.