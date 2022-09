Taggia, il Comune amplia la pagina social istituzionale dedicando un servizio alle segnalazioni dei cittadini

Con l’obiettivo di essere sempre più vicino alle esigenze del territorio, il Comune di Taggia lancia ufficialmente il nuovo gruppo Facebook che sarà utilizzato per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Il gruppo ‘Comune di Taggia – Segnalazioni’ è da oggi online ed è raggiungibile al seguente link.

Il nuovo strumento si va ad aggiungere ai canali istituzionali tradizionali, sempre da preferire, che comprendono l’indirizzo email segnalazioni@comune.taggia.im.it, il numero del centralino 0184 476222, e soprattutto l’app InforMapp. L’applicazione per smartphone, oltre a dare la possibilità di inviare segnalazioni, funzione che nei prossimi mesi sarà ulteriormente migliorata e implementata, è utile per ricevere le ultime notizie da parte del Comune, gli avvisi di allerta, avere informazioni utili, e molto altro.

L’amministrazione dichiara: “I social media sono oggi, sempre di più, il mezzo di comunicazione preferito da molti. Ci siamo resi conto che i canali istituzionali spesso non vengono utilizzati quanto dovrebbero. Una larga parte della cittadinanza preferisce la propria pagina Facebook, i vari gruppi cittadini, o le pagine personali e pubbliche degli amministratori, con il rischio che alcune segnalazioni vengano perse e non gestite. È quindi necessario convogliare correttamente le comunicazioni anche sui social. Il gruppo Facebook in questione è, nelle nostre intenzioni, l’unica e la sola pagina deputata a raccogliere le segnalazioni dei cittadini che potranno avere la certezza di essere letti. Invitiamo comunque tutti i nostri concittadini e i turisti a scaricare InforMapp, utilizzare l’indirizzo email (segnalazioni@comune.taggia.im.it) e il numero di telefono del centralino (0184 476222).”

Sul gruppo Facebook ‘Comune di Taggia – Segnalazioni’ non saranno pubblicate notizie o comunicati stampa. Sarà esclusivamente uno strumento con il quale il Comune e gli amministratori vogliono ascoltare le esigenze dei cittadini.

D’ora in avanti, quindi, saranno prese solo le segnalazioni fatte sui canali istituzionali, così da permettere all’amministrazione e agli uffici comunali di poter verificare e visionare correttamente le eventuali problematiche indicate dagli utenti. “Il prolificare di segnalazioni su canali non ufficiali ha già creato problematiche in passato ed è chiaro quanto sia di difficile gestione; non solo per quanto riguarda il reperimento delle segnalazioni ma anche per la comunicazione stessa con i cittadini,” conclude l’amministrazione.

Scrivendo sul gruppo ‘Comune di Taggia – Segnalazioni’ si potranno inviare segnalazioni inerenti alle seguenti tematiche: Rifiuti, Strade e Marciapiedi, Illuminazione Pubblica, Verde Pubblico, Arredo Urbano.

Una volta ricevute le segnalazioni, gli operatori deputati le invieranno agli uffici comunali e/o agli amministratori competenti, così che possano essere date risposte puntuali e predisposti gli eventuali interventi. Le segnalazioni saranno gestite in orario di ufficio.