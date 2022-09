Imperia: domenica prossima open day per ragazzi e adulti con Pànta Musicà

Domenica 11 settembre, “Porte aperte” per Pànta Musicà A.P.S presso la sede di Via Vecchia Piemonte 83/4 a Imperia. Questa realtà divulga l'amore e la conoscenza della musica e durante questa occasione di incontro "...chiunque potrà vedere, toccare, provare gli strumenti musicali e scambiare quattro chiacchiere con i docenti. Un trovarsi tra amici vecchi e nuovi all'insegna della musica"



L'appuntamento è dalle 15 alle 19 per ragazzi e adulti dai 7 anni in su. "Per ragazzi e adulti c'è anche la possibilità di prenotare una lezione collettiva gratuita di prova del nuovo corso di musica olistica “Libera la musica che è in te” dedicato a chi, pur non sapendo né cantare né suonare, vuole ritrovare se stesso grazie al potere benefico della musica, utilizzando il proprio corpo come strumento" - spiegano da Pànta Musicà A.P.S.

"Anche per i più piccoli, da 0 a 7 anni, sempre nel pomeriggio di Domenica 11, si svolgeranno lezioni collettive. I bambini divisi in gruppi in base all'età (anche in questo caso è necessaria la prenotazione) parteciperanno, con Veronica Ioppolo, dell'Associazione Musicale “G.B. Pergolesi” ETS metodologia Musica in culla®, a brevi lezioni dimostrative gratuite di apprendimento graduale del linguaggio musicale divertendosi. I più grandicelli, 6-7 anni, con il corso di Ponte musicale, verranno guidati verso la scelta consapevole di uno strumento musicale o del canto, se preferiscono. Per informazioni e prenotazioni è sufficiente chiamare il 3929516481" - concludono.