Ventimiglia, giovedì 25 agosto concerto d'organo con Stanislav Šurin

L’appuntamento di chiusura del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà giovedì 25 agosto presso il Santuario di San Secondo di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Dopo il concerto dello scorso 23 luglio, svoltosi presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la città di Ventimiglia ospita un secondo appuntamento nell’ambito della rassegna, promossa come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio regionale dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS. Alla consolle dell’organo “Nicholson” (1868) si esibirà il concertista slovacco di fama internazionale Stanislav Šurin, docente presso l’Istituto di Musica Sacra della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di Ružomberok. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Ventimiglia.

Stanislav Šurin ha studiato organo al Conservatorio di Stato di Bratislava, al Conservatorio di Vienna e all’Accademia di musica e teatro di Bratislava con Ivan Sokol e con Johann Trummer a Graz. Come solista si è esibito molte volte con l’Orchestra Filarmonia Slovacca e ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti, Messico, Canada, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Taiwan, Hong Kong e Giappone. Ha registrato diversi CD d’organo (Cattedrale di Graz, Schubertkiche a Vienna, Cattedrale di San Giovanni Battista a Trnava etc.). Dal 1999 al 2002 é stato capo redattore di Adoramus Te (rivista di musica sacra), fondatore e organizzatore dei festival organistici a Trnava, Piešťany, Skalica e nella Cattedrale di San Martino a Bratislava. Insegna all’Istituto di Musica Sacra della Facoltà di Teologia dell’Università Cattolica di Ružomberok. Svolge il ruolo di consulente per il restauro di organi storici e per la costruzione di nuovi strumenti (fra cui la Filarmonia slovacca e la Cattedrale di San Martino a Bratislava). È compositore, autore della Messa di Trnava (con pubblicazione di CD con l’Orchestra Filarmonia Slovacca) e di diverse opere basate su testi ecclesiastici e liturgici. Ha inoltre composto musica su poesie di poeti slovacchi e francesi. Nel 2011 la Società di Sant’Adalberto ha pubblicato il suo libro di canzoni e CD intitolato Antifone e canti spirituali e nel 2013 la Celebrity Service Agency ha pubblicato le canzoni basate sulle poesie di Miroslav Válek – CD intitolato Signora sul treno rapido. É stato insignito del premio “Sebastiano (Bach)” dall’Associazione Ars Ante Portas. Nel 2016 ha ricevuto il premio “Fra Angelico” della Conferenza Episcopale della Slovacchia per il contributo dei valori cristiani all’arte in Slovacchia.