Riva Ligure: giovedì Stefano Bicocchi e Ugo Carelli chiuderanno la rassegna 'Sale in zucca'

Si chiude giovedì prossimo la rassegna letteraria "Sale in Zucca”, che si è confermata anche per quest'anno un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali con un grande successo di pubblico. Questa edizione ha proposto sei incontri con 8 autori, condotti dal giornalista Claudio Porchia, cui anche quest’anno è stata affidata la direzione artistica della manifestazione.



La manifestazione è promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem di Vallecrosia e il gruppo Morenews come media partner. “La rassegna è una vetrina culturale aperta a tutti e anche quest’anno ha stimolato l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega il sindaco Giorgio Giuffra – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo”.



“Anche per questo anno, siamo riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto sempre accompagnati da un pubblico numeroso e affezionato – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza –. abbiamo offerto momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che frequentano il nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo”.



L'ultimo appuntamento in programma è per giovedì 25 agosto con Stefano Bicocchi ed il suo libro “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” e Ugo Carelli ed il suo “Storie di sapori e di mare” ed. Zem “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” è un libro da leggere, da gustare e da pasticciare anche in famiglia. Corredato con le bellissime illustrazioni di Cristina Stashkevich, i proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”. Nel libro “Storie di sapori e di mare” di Ugo Carelli, l’autore propone un quadro del legame tra storia, cultura e arte culinaria, partendo dalle sue due grandi passioni: il mare e la cucina. Un ricettario preciso e completo con una grande attenzione agli ingredienti ed alla tradizione. L'incontro ad ingresso libero si terrà in piazza Matteotti con inizio alle ore 21.15.