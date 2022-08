Diano Marina: venerdì prossimo, trekking letterario al chiaro di luna con Francesco Casolo

Nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Diano Marina, guidato da Sabrina Messico, si svolgerà, venerdì 26 agosto alle ore 18, il nono appuntamento del festival di incontri con l’autore “Due Parole in Riva al Mare”, organizzato dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del Consigliere di pari opportunità della Regione Liguria.

Si tratta di un trekking letterario al chiaro di luna con Francesco Casolo che racconta camminando il suo romanzo “La salita dei giganti” Feltrinelli.

Trekking a cura di Barbara Campanini guida naturalistica.

La Belle Epoque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l’evento, ma pochi sanno che l’origine di tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent’anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, che come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodotti di artigianato in Svizzera, ha deciso i puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano Genia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché qualche settimana prima ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra?

Fra amori, gelosie, gloria e cadute - e un destino che, come una valanga, colpisce sempre nello stesso punto -, solo più tardi Genia intuirà quello che suo padre non aveva osato dirle: quel sorso di birra era un rito iniziatico. E’ lei la prescelta, l’erede designata per portare avanti la tradizione di famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. Per riuscirci Genia dovrà, con l’aiuto della madre, diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le montagne ai piedi delle quali sono cresciuti tutti loro.

Grazie ad un accurato lavoro di ricerca Francesco Casolo ha costruito un’appassionante saga familiare, epica e intima al tempo stesso, in cui le donne si ritagliano il proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio.

Francesco Casolo è docente di Storia del Cinema presso l’Istituto di Design (Ied). Insieme ad Alì Ehsani ha scritto Stanotte guardiamo le stelle (Feltrinelli 2016), tradotto in Francia, e I ragazzi hanno grandi sogni (2018). E’ lo sceneggiatore del pluripremiato cortometraggio Baradar ispirato alla storia di Alì Ehsani, con la regia di Beppe Tufarulo

Il trekking:

Un’escursione in salita ma non troppo alla scoperta dei borghi più antichi del primo entroterra Dianese. Attraversando Diano Castello e diano San Pietro si potranno ammirare scorci di incredibile suggestione sul mare e passaggi immersi nella macchia mediterranea.

Difficoltà: E escursionistica medio/facile

Dislivello: circa 250 metri

Equipaggiamento: scarpe da trekking con buona suola, giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, bastoncini consigliati, torcia.

Partenza: Biblioteca Civica Corso Giuseppe Garibaldi, 60

Evento su prenotazione 3392877093

Costo evento 23 euro (trekking + copia del libro)