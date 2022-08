Sanremo: alla rassegna 'UnoJazz&Blues’, domani appuntamento con la voce e il carisma di Sarah Jane Morris

Domani, nell’ambito della manifestazione ‘UnoJazz&Blues’, appuntamento con la voce e il carisma di Sarah Jane Morris.

Cantante dalla sorprendente estensione vocale Sarah Jane Morris è considerata la più importante cantante britannica soul, jazz e R&B.

Diventata famosa a metà anni Ottanta per la sua collaborazione con “I Communards” Sarah Jane Morris si è sempre distinta per la sua voce ricca di venature soul e per la passione che ha sempre messo in ogni progetto.

La versatilità e la capacità di trasmettere emozioni la rendono una performer unica a livello mondiale. Amatissima in Giappone, Germania, Italia e Grecia ha all’attivo il record di settimane di tutto esaurito al mitico Ronnie Scott’s Club di Londra.

Nella sua quarantennale carriera è stata più volte ospite al festival di Sanremo: la prima nel 1990 quando ha affiancato Riccardo Fogli. Nel 1991, invece, è stata protagonista di un mitico duetto con Riccardo Cocciante, vincitore con “Se stiamo insieme” e nel 2006 è stata ospite di Simona Bencini.

Sul palco di Pian di Nave aprirà la serata Leo Lagorio Project guest. Luca Begonia.

Inizio spettacoli ore 21 (ingresso a pagamento)

Per informazioni e biglietti. www.unojazzandblues.it