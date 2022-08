Magia e cultura per il ritorno di Strigora: domani una giornata con tante esperienze in giro per il borgo

A Triora, domani sarà una domenica all'insegna del mistero e della magia con il ritorno di Strigora. L'atteso appuntamento estivo nel borgo della valle Argentina torna dopo la pausa degli ultimi due anni a causa delle restrizioni covid. La manifestazione è organizzata come sempre dall’ Associazione Turistica Pro Triora in collaborazione con il Comune di Triora e prevede un programma ricco di esperienze. Al mattino, a partire dalle 10 nelle vie del borgo sarà allestito il mercatino medievale e alle 11.30 si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze a Osvaldo Bevilacqua e Antonietta Chetta (Leggi la notizia QUI).

Il pomeriggio sarà dedicati a famiglie e bambini. Dalle ore 14.30 in paese, spazi per: baby dance, laboratorio per bambini curiosi e coraggiosi a cura di Serena Polini, lo spettacolo di magie con Onireves e Sharon, musica live con Lost in Blues band, spettacolo teatrale per bambini con il Mago di Oz.

La sera doppio appuntamento. Alle 21.30 spettacolo teatrale itinerante insieme a 'Hic et Nunc' che porterà in scena nel paese 'La strada dei vizi', a cura di Giorgia Brusco. Alle 23.30 Paolo Portone accompagnerà i presenti, 'Parlando di streghe', un tour notturno nel paese con il famoso storico che svelerà storie, aneddoti e retroscena dei processi a quelle donne che vennero etichettate come streghe, sconvolgendo Triora e tutta la vallata tra il 1588 e il 1589.

Oltre a questo per tutta la giornata non mancheranno anche le visite guidate insieme a Raffaella Asdente. Un tour tra passato e presente lungo i vicoli del borgo dove ancora oggi osservando con attenzione si possono scorgere interessanti dettagli per conoscere la storia di questo paese.

Inoltre, al Museo di Triora saranno presenti due esposizioni. La prima che prenderà il via già oggi è: "22, una mostra - Gli Arcani Maggiori dei Tarocchi di Marsiglia" (LINK). Con lo stesso spirito artigiano dei Mastri Cartai del XVII secolo, Mirko Zucchetto nel corso dell’ultimo anno ha disegnato i 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi di Marsiglia, cambiandone decisamente il tratto ma mostrando molta attenzione all’importanza dell’iconografia tradizionale. L'esposizione sarà attiva fino al 10 novembre.