Domani a Montalto la 47ª Sagra della Frandura: una giornata all'insegna della degustazione ma anche della cultura

Domani, domenica 21 agosto, Sagra della Frandura a Montalto in valle Argentina. Si tratta di una delle feste tradizionali e più famose che celebra questa antica ricetta tradizionale del borgo. Una manifestazione che quest'anno celebra la 47ª edizione.

L'evento è organizzato dal Comune di Montalto Carpasio insieme alla Pro Loco di Montalto. A partire dalle 12, via alla degustazione con servizio bar e ristorante.

La Frandura è un piatto della tradizione di questo borgo: si preparava in agosto, durante il raccolto delle patate, per utilizzare quelle patate che rischiavano di marcire ed essere buttate. Così nacque questa ricetta fatta di ingredienti semplici: patate, olio, acqua e farina. Era un piatto povero ma che permise di cucinare patate che altrimenti sarebbero andate sprecate.

Sarà una giornata importante per Montalto Carpasio, in quanto domani sarà sancita ufficialmente l'introduzione della Denominazione Comunale d'Origine (o De.C.O.) sia per la Frandura che per un altro prodotto, la Carpasina, tipica dell'altro borgo di questo Comune. (Leggi la notizia QUI)

"Formula collaudata per la Sagra della Frandura, paese in festa per ricevere i turisti forestieri ma anche di prossimità. Durante tutta la giornata ci saranno anche visite a chiese e monumenti, botteghe e mercatino dei produttori artigianali, degustazione frandura con servizio ristorante e bar tutto il giorno. non mancherà anche il concorso della patata, più grossa, più piccola e strana. Infine ci saranno anche la presentazione di un libro di ricette liguri di Martina Veglienzone e di un romanzo fantasy dell'autore Fabrizio Perotto. Infine chiuderemo la giornata con una serata danzante insieme ai Nota Libera" - spiegano dalla Pro Loco.