Alla Festa di San Bernardo 2022 a Seborga, presentati i nuovi francobolli del Principato

Giorno di festa a Seborga per la tradizionale Festa di San Bernardo che si è tenuta oggi, sabato 20 agosto. L’evento è stato organizzato dal Principato di Seborga. «È un’estate particolare per il nostro paese, perché purtroppo per la prima volta – se tralasciamo i due anni di pandemia – quest’anno non ci sono stati i tradizionali festini – ha dichiarato la Principessa Nina nel suo discorso –. Abbiamo sempre sostenuto che il Principato debba essere un attore concretamente al servizio della comunità di Seborga e dei suoi cittadini: volevamo che quest’anno ci fosse almeno un evento con una serata danzante a Seborga, e dunque ecco che abbiamo voluto organizzare – non senza fatica – questa giornata. È il nostro regalo per il paese e speriamo che i Seborghini e gli amici turisti apprezzino il frutto del nostro lavoro».

Dopo la Santa Messa e la Processione di San Bernardo, alle ore 19:45 circa la serata è stata inaugurata dalla Principessa Nina, arrivata in Piazza Martiri Patrioti su una carrozza trainata da cavalli e sulle note dell’inno nazionale del Principato.



Sul palco dell’auditorium, la Principessa Nina ha iniziato il suo discorso commemorando il seborghino Francesco Aprosio, Priore del Principato, mancato pochi giorni fa; tutti hanno osservato un minuto di silenzio. La cerimonia ha quindi preso il via con un evento istituzionale: la nomina di due nuovi Rappresentanti Esteri del Principato, il Dott. Massimiliano Raponi per la Polonia e l’Ing. Sergio Müller per la Bulgaria, ai quali la Principessa ha consegnato la relativa fascia ed i rispettivi decreti di nomina, ringraziandoli per la loro disponibilità ed augurando buon lavoro per il loro nuovo incarico.



È stata quindi la volta del momento più atteso: la presentazione della nuova emissione di francobolli del Principato, i cui design sono stati scelti con un apposito concorso svoltosi tra marzo e maggio. «Ci piaceva l’idea che le proposte arrivassero dai nostri affezionati sostenitori, in un’ottica di partecipazione», ha spiegato la Principessa Nina, che ha quindi annunciato i vincitori del concorso: Antonio Barelli di Vimercate (Monza e Brianza), Alessandro Andrea Pitzoi Arcadu di Porto Torres (Sassari); Fernando De Paolis; il Club 500 Monte-Carlo, ed in particolare Daniela Galione; Gian Paolo Terrone di Saronno (Varese); Fabrizio Annovi di Modena. «Il concorso è stato un successo: abbiamo ricevuto contributi, tutti bellissimi, da circa una ventina di partecipanti, e alcuni di essi ci hanno inviato più proposte. I soggetti sono stati scelti nelle scorse settimane dal Consiglio della Corona», ha proseguito la Principessa, che ha quindi svelato al pubblico tre tele che riproducevano in grande i nuovi francobolli.



Sempre nella giornata del 20 agosto, nel centro del paese sono state anche esposte alcune foto d’epoca di Seborga e dei dintorni, collocate “strategicamente” negli stessi luoghi raffigurati per rendere l’idea di come il nostro paese si è evoluto nel tempo. E a portare gioia e colori per le vie del centro storico due delegazioni di artisti, guidate rispettivamente da Doriana Della Volta e da Pascale Lupi, hanno esposto per tutto il giorno le proprie bellissime opere, con grande entusiasmo dei turisti presenti in paese.

La Principessa ed il Consiglio della Corona hanno ringraziato tutti coloro che sono intervenuti e hanno reso possibile la realizzazione e la buona riuscita della giornata, tra cui l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco Pasquale Ragni. Dopo lo sparo del cannone presso il Belvedere di Piazza Martiri Patrioti, la serata è poi proseguita con una Cena di Gala e un concerto in Piazza Martiri Patrioti tenuto dalla band “Rita e Gli Evergreen”, dove il pubblico presente ha potuto ballare e divertirsi sulle note dei più noti successi della musica leggera italiana ed internazionale.