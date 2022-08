Sale in Zucca- Riva Ligure giovedì 18 agosto omaggio a Fabrizio De Andrè con Claudio Porchia e Christian Gullone.

Il prossimo appuntamento di Sale in Zucca, giovedì 18 agosto, prevede un omaggio a Fabrizio De Andrè con la presentazione del libro “I fiori di Faber” di Claudio Porchia con interventi musicali di Christian Gullone.

Fabrizio De Andrè amava la natura di cui i fiori rappresentano un tratto della bellezza. Nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Il libro rappresenta uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è un viaggio attraverso canzoni emozionanti, atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

A causa di una temporanea indisponibilità dell’autore, l’appuntamento programmato con Giancarlo Caselli ed il suo ultimo libro “La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” è stato rinviato a data da destinarsi.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem, il gruppo Morenews media partner, con la direzione artistica di Claudio Porchia terminerà il 25 agosto con un doppio appuntamento con Stefano Bicocchi: “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” e Ugo Carelli: “Storie di sapori e di mare” ed. Zem.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.