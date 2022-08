Sanremo: tenta di 'raggirare' il tavolo del 'Punto e Banco', giocatore invitato a uscire dal Casinò

E’ stato ‘invitato’ a lasciare il Casinò dopo aver tentato un raggiro al tavolo del ‘Punto e Banco’. Si tratta di un giocatore della provincia di Napoli che, domenica scorsa è stato allontanato dal personale della casa da gioco matuziana e invitato a non tornare.

Un fatto che, purtroppo, si ripete abbastanza spesso e che vede alcuni giocatori ‘furbetti’ che, magari in difficoltà dopo aver perso molto denaro, tentano qualche astuzia per raggirare il Casinò. Non è dato sapere cosa abbia combinato il giocatore napoletano ma, una volta accortisi di quanto accaduto, i responsabili della sicurezza lo hanno gentilmente invitato a uscire dalla sala.

Una volta fuori lo hanno accompagnato all’esterno della casa da gioco matuziana. All’esterno del Casinò erano presenti le forze dell’ordine, che hanno preso in consegna l’uomo. Non è da escludere che possa essere denunciato.