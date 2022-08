Sabato e domenica prossimi torna l'Imperia Unplugged Festival in piazza San Giovanni e Banchina Aicardi

Giunto alla settima edizione, l’appuntamento nel 2022 è per sabato e domenica prossimi dalle 21 rispettivamente in Piazza San Giovanni e in Banchina Aicardi a Imperia Oneglia: la prima serata serata vedrá ospite Naim, poliedrico artista e polistrumentista dalle mille sfaccettature, che presenterà il progetto Naim On The Road con il quale sta toccando centinaia di località in tutta Italia in oltre 25.000 km in 200 tappe fra borghi, piazze e meraviglie in una vera e propria visita musicale del Bel Paese.

Sul palco, la stessa sera, ascolteremo la giovane cantautrice ingauna Roberta Monterosso, fresca di laurea in Canto Pop al Conservatorio Ghedini di Cuneo e semifinalista al Premio Lunezia 2021, e il cantautore imperiese Eugenio Ripepi che presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo lavoro discografico. In apertura si darà spazio a nuove proposte originali con il format Palco Aperto, dalle 19:30 in poi.