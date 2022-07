Sette martedì sul filo del divertimento per i più giovani al Bowling di Diano: si comincia domani

Con lo show dell’estroso circoliere Squilibrio si apre domani, nell’accogliente location della terrazza-bar del Bowling di Diano, la rassegna estiva “Sul filo del divertimento”: sette appuntamenti serali (uno alla settimana, sempre di martedì, sino al 23 agosto) dedicati ai più giovani, con tante sorprese. L’inizio degli spettacoli è fissato alle 21. La direzione artistica è firmata da Fem Spettacoli.

Il Bowling di Diano, aperto tutte le sere (dalle ore 20 a tarda notte, apertura pomeridiana solo in caso di maltempo), è dal 1988 il regno del divertimento più gettonato e più conosciuto della riviera di ponente. Una struttura unica nel suo genere, in grado di richiamare persone di tutte le età, in particolare per le famiglie. A disposizione, all’interno (locali con condizionamento) vi sono 12 piste regolamentari di bowling (con spondine anticanaletta per i più piccoli), videogames, biliardi, tennistavolo e calcio balilla. All’esterno una pista di minigolf con 10 buche, per principianti e per i più esperti. Ricordiamo che proprio sulle piste di Diano ha iniziato la sua carriera Marco Reviglio, capitano della nazionale italiana di bowling, laureatasi a sorpresa, nel 2018, campione del mondo. Per informazioni e prenotazioni: 0183.494131, info@bowlingdiano.it



12 luglio

Il Circoliere, con Squilibrio.

Un inserviente salverà lo spettacolo vestendo i panni di tutti gli artisti, con giocoleria, equilibrismo e fachirismo.



19 luglio

Love Circus, con Amaranta e Tamarindo

Uno storia circense con numeri di contorsionismo, fachirismo, gag comiche a lieto fine.



26 luglio

Testafina apprendista stregone, con La Baracca dei Burattini

Il protagonista si addentra nel mondo della magia per salvare il suo fidato amico Gianduja, vittima di un incantesimo da parte del Mago Gerundio. Fondamentale si rivelereà à la collaborazione dei piccoli spettatori.



2 agosto

X Puppets, con Fluffy Puppets

Spettacolo di pupazzi a tema X Factor, ispirato ai Muppets.



9 agosto

Bizzarri Equilibri, con Lello Clown

Un divertente clown presenterà i suoi esilaranti esercizi mantenendo diversi oggetti in equilibrio, passando da attrezzi circensi agli oggetti più comuni come sedie, attaccapanni, scale e addirittura assi da stiro.



16 agosto

Family Circus, con Fortunello e Marbella

Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e finale con il fuoco



23 agosto

Le mille e una notte, con il Fachiro Onireves

Come un vero fachiro indiano, Onireves si sottoporrà a prove incredibili: chiodi, vetri e fuoco. Non mancheranno momenti di grande illusione con la partecipazione del pubblico.