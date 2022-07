Sanremo: i Negramaro 'raddoppiano', saranno due i concerti al Teatro Ariston il 7 e 8 ottobre

Doppia data a Sanremo per l’attesissimo ‘Unplugged European Tour 2022’ dei Negramaro. La band si esibirà in questa nuova versione live acustica, il 7 e 8 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, oltre a una lunga serie di altre date, in Italia e in Europa.

Con il raddoppio di tre date, diventano così 34 gli show indoor previsti nella lunga tournée della band, che partirà in anteprima assoluta il 28 settembre dal Palais di Saint-Vincent. Il tour proseguirà quindi nei principali teatri di tutta Italia e proseguirà da novembre nelle principali città europee.

Dopo oltre 15 anni di concerti nelle grandi venue, dai palazzetti ai Festival e agli stadi di tutta Italia, il ritorno sul palco dei Negramaro si annuncia imperdibile e vedrà il gruppo esibirsi in una veste del tutto inedita, in un’atmosfera più intima e a stretto contatto con il pubblico.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire da oggi su Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.com.