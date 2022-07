Sanremo: giovedì in piazza Santa Brigida torna il "Cinema sotto le stelle"

Secondo appuntamento, giovedì 14 luglio (ore 21.15), in piazza Santa Brigida a Sanremo della rassegna “Cinema sotto le stelle”. Il programma, scelto dall’Associazione Pigna Mon Amour e da Coop. CMC/Nidodiragno Produzioni, propone il film “Blackkklansman” del regista Spike Lee.



"La trama, tratta da una storia vera, porta il pubblico a Colorado Springs nei primi anni Settanta, quando negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia della città, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del distretto. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa e quasi impossibile: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Fingendosi un estremista, Stallworth contatta telefonicamente il gruppo e presto riesce a penetrare all'interno della sua cerchia più ristretta. Riesce anche a costruire una sorta di stretto contatto con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che, ignaro, arriva ad elogiare l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa al posto di Ron (che non può ovviamente essere presente di persona) agli incontri privati con i membri del KKK, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per fermare l'organizzazione" - raccontano gli organizzatori.



"Come è ormai tradizione, la proiezione viene introdotta dalla speciale “pillola” video dell'esperto genovese di cinema Raimondo Bignardi, che presenta il film e ne segnala gli aspetti più curiosi e interessanti.La rassegna prosegue domenica 24 luglio con la proiezione del film “Lady Bird”. Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2022 del Comune.L'ingresso alle serate è gratuito" - ricordano dall'organizzazione.