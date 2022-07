Sanremo: domani sera al 'Franco Alfano' con la Sinfonica la favola 'Pierino e il Lupo' con Rocco Papaleo

Domani, alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, Rocco Papaleo reciterà la favola sinfonica “Pierino e il Lupo” scritta da Sergej Prokof'ev (direttore: Giancarlo De Lorenzo).

Nel primo concerto pensato appositamente per le famiglie, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà la fiaba musicale Op. 67 per Voce recitante e Orchestra di Prokof'ev, creando così un tappeto sonoro alla voce narrante di Rocco Papaleo. Grazie a questi concerti pensati per tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà con generi diversi, capaci di attrarre un pubblico curioso e variegato.

È possibile acquistare i biglietti al seguente link e in prevendita presso il Cinema Centrale di Sanremo (Via Matteotti, 107) dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo direttamente all’Auditorium Franco Alfano da martedì 12 luglio dalle ore 16.00. Il concerto si inserisce all’interno della rassegna estiva 'Sanremo Summer Symphony' organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica e dal Comune di Sanremo.

Tra gli appuntamenti più attesi della rassegna estiva il live di Ute Lemper, il 21 luglio al Teatro Ariston di Sanremo, con un concerto creato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e presentato in prima assoluta al pubblico (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani estratti dal suo repertorio, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.