Sanremo: da sabato prossimo torna in piazza San Siro la rassegna di teatro dialettale 'Nini Sappia'

Riparte sabato prossimo a Sanremo la rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, giunta alla sua 23a edizione, dopo la dolorosa interruzione dei due anni di restrizioni Covid.

Si svolgerà nuovamente nella splendida piazza San Siro, giusta cornice per una manifestazione di questo genere, piazza che è stata testimone di secoli di vita sanremasca e che in queste serate sarà testimone di spaccati di vita di altre città e di altre regioni.

Nella serata finale si esibirà la Compagnia Stabile Città di Sanremo e, a seguire, la premiazione. Verrà designata una apposita giuria di esperti che individueranno i vincitori dei seguenti premi:

- miglior commedia

- miglior attore protagonista e miglior attrice

- miglior attor giovane e miglior attrice giovane

- miglior caratterista maschile e migliore femminile

- sarà inoltre assegnato un premio in base al gradimento del pubblico, che è invitato a votare al termine di ogni rappresentazione.

Nell’edizione 2022 si esibiranno alcune tra le migliori Compagnie Liguri, e, come sempre, sarà stato il pubblico ad apprezzare le loro differenze lessicali ed umoristiche, con risate ed applausi. Gli spettacoli si svolgeranno il sabato e la rassegna sarà articolata in 6 serate (fino a sabato 27 agosto), nelle quali si esibiranno le compagnie ospiti e, fuori concorso, la Compagnia Stabile di Sanremo con un originale lavoro dal titolo ‘Chelu meschìn’.

Una serata da non perdere, quella del 20 agosto, con la presenza della compagnia ‘Pullecenellae’, attori napoletani residenti a La Spezia, che ci divertiranno con due atti unici in vernacolo e con musiche caratteristiche dal vero. L’ultima serata, il 27 agosto, dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo verrà proposto un omaggio a Ninetto Silvano, noto attore, anche musicista, fondatore e per anni anima della Compagnia.

Si terrà un Recital multimediale che prevede la proiezione di brani delle numerose commedie nelle quali compare Ninetto come attore. La lettura di commenti storico-teatrali su riviste culturali riveleranno la sua grande popolarità, testimonianza del suo amore verso il teatro dialettale. Infine, la lettura di poesie ironiche e sentimentali a lui dedicate definiranno la sua personalità versatile. Sotto il programma (spettacoli alle ore 21).

16 luglio - Compagnia Stabile Città di Sanremo

23 luglio - Compagnia San Fruttuoso - Genova

30 luglio - Compagnia Riemughe Surve – Montalto

6 agosto - Compagnia La Torretta – Savona

20 agosto - Compagnia Pullecenella 6c - La Spezia

27 agosto - Compagnia Stabile Città di Sanremo e premiazioni