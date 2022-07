Sanremo: anche venerdì scorso un grande successo per 'Sanremo t'inCanta', in tanti sul palco di piazza San Siro (Foto)

Anche per la seconda serata di venerdì scorso, si è rinnovato il successo di ‘Sanremo t’inCanta’ che è proseguito in una Piazza San Siro nuovamente gremita di spettatori.

Il formato proposto di far cantare dal vivo turisti e residenti continua a registrare un buon gradimento con numerose adesioni anche da parte di cantanti stranieri. Oltre ai numerosi interpreti italiani, ha registrato particolare gradimento e simpatia la partecipazione di Eva Mechkalo, giovanissima e brava ucraina proveniente da Kiev, che compirà 14 anni il 24 luglio prossimo e che ha interpretato un brano nella sua lingua dando sfoggio di notevoli doti canore ed interpretative.

Ospite della serata Roberta Monterosso, 25 anni, interprete e cantautrice di successo. Originaria di Albenga, ha già raccolto numerosi successi in importanti concorsi e rassegne canore, tra i quali la vittoria quale ‘miglior testo’ nell’edizione 2021 di Sanremo New Talent. Seguitissima anche la diretta streaming di Radio Intemelia, la Radio del Ponente Ligure, che continua a trasmettere le serate arricchendole con fulminee interviste ‘a caldo’ di tutti i cantanti.

La suggestiva location della storica piazza sanremese, la vivacità dei presentatori Agostino Orsino ed Alex Penna e l’allestimento acustico di grande qualità, hanno offerto un ottimo intrattenimento che si rinnoverà nelle serate di tutti i prossimi venerdì di luglio ed agosto.

Appuntamento quindi a venerdì prossimo per la seconda serata in occasione della quale, per creare un legame ancor più forte con la vocazione musicale della città dei fiori, molti cantanti si cimenteranno in famosi successi sbocciati proprio al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.