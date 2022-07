CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 11 luglio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UNA BOCCATA D'ARIA – ore 16.45 - 19.30 - 21.30 - di Alessio Lauria - con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro - Commedia - "Due fratelli orgogliosi e lontani, un'eredità contesa e un passato che torna a bussare alla porta. Quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L’obiettivo è convincere suo fratello Lillo a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria sull'orlo del fallimento. ma il compito sarà tutt'altro che facile…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.15 - 19.30 - 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 16.45 - 19.15 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***

- JURASSIC WORLD - IL DOMINIO – ore 21.15 - di Colin Trevorrow - con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MISTERO A SAINT TROPEZ – ore 16.45 - di Nicolas Benamou - con Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur - Commedia - "Agosto 1970, nel pieno del periodo yéyé. Come ogni anno, il miliardario Croissant e sua moglie Eliane hanno invitato la crème dello show-business nella loro sontuosa villa di Saint-Tropez. Nulla sembra poter rovinare i festeggiamenti tranne il preoccupante sabotaggio della decappottabile della coppia. Convinto di essere vittima di un tentato omicidio, Croissant coinvolge l'amico ministro Jacques Chirac per avvalersi dei servizi del miglior poliziotto di Parigi. Ma nel cuore dell'estate è disponibile solo il Commissario Botta a poche settimane dal pensionamento. Tanto arrogante quanto incompetente, è con metodi molto personali che il poliziotto seguirà le orme del piantagrane…”

Voto della critica: ***

- LA MIA OMBRA E’ TUA – ore 19.30 - 21.30 - di Eugenio Cappuccio - con Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli - Drammatico - "Questa è una storia d'amore, iniziata quarant'anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l'Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti. I due sono diretti a Milano, alla Fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, in un viaggio ricco di rocamboleschi e divertenti rovesci seguito avidamente in diretta dal mondo social, stimolato casualmente da un'influencer. Il Vezzosi ha infatti accettato di tenere un discorso infrangendo un silenzio durato più di vent'anni. Alla fiera li attendono Milena, il perduto amore dello scrittore, e una folla oceanica smaniosa di ascoltare il Vezzosi fare i conti con il suo passato, e soprattutto con lo sguardo del nostro Paese, attanagliato dalla nostalgia e perso nel ricordo di sé…”

Voto della critica: ***



Cinema all'Aperto in piazza Borea D'olmo (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 21.30 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 21.15 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ELVIS – ore 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- UNA BOCCATA D'ARIA – ore 21.30 - di Alessio Lauria - con Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Davide Calgaro - Commedia - "Due fratelli orgogliosi e lontani, un'eredità contesa e un passato che torna a bussare alla porta. Quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L’obiettivo è convincere suo fratello Lillo a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria sull'orlo del fallimento. ma il compito sarà tutt'altro che facile…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 21.15 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- SONIC 2 – IL FILM – ore 21.30 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it