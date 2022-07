Ventimiglia: slitta a settembre "Sapori alla Marina", Confcommercio "Evento di luglio annullato per motivi tecnici"

“Sapori alla Marina”, evento organizzato a Ventimiglia dalla Confcommercio, in collaborazione con il Comune, si svolgerà dal 5 al 7 settembre nella nuova location di Cala del Forte. Ha invece dovuto essere annullato, per motivi burocratici, lo stesso appuntamento previsto in precedenza dal 18 al 20 luglio.

Spiega il presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi: “A malincuore abbiamo dovuto annullare l’evento di luglio, per motivi tecnici e burocratici, ma con grande piacere possiamo confermare, invece, gli appuntamenti di settembre. Non solo. Stiamo lavorando per riuscire a realizzare l’appuntamento nella nuova e splendida location del porto di Cala del Forte. È un evento importante e molto apprezzato dai nostri ristoratori e siamo certi che ancora una volta riscuoterà un grande successo”.