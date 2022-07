Sanremo: questa sera concerto di chiusura della Stagione Concertistica Internazionale 2022 'I Concerti di Villa Nobel'

Applausi scroscianti per il violoncello di Giacomo Furlanetto e il pianoforte di Muraad Layousse nell'impegnativo programma "Il violoncello fra '700 e 800" che i due giovani talenti hanno affrontato con sicurezza tecnica, grande intesa musicale e temperamento. Dalla Sonata op. 2 n° 5 di Beethoven, ai brillanti "Pezzi Fantastici" Op. 73 di Schumann,bsino alla monumentale Sonata n°2 op.99 di Brahms l'intensità esecutiva è apparsa subito evidente e coinvolgente, sempre nelbrispetto stilistico - interpretativo di composizioni di ampie dimensioni e con differenti linguaggi.

Una serata all'insegna della grande musica da camera in un'atmosfera "Housemusik" dove il pubblico ha seguito ogni fase del concerto con grande attenzione, partecipazione ed ammirazione per i due giovani talenti che hanno al fine hanno regalato un piacevolissimo bis con una toccante esecuzione del Largo dalla Sonata per violoncello di Chopin.

Appuntamento questa sera alle 19 con il Gran Concerto di chiusura della Stagione Concertistica Internazionale 2022 - I Concerti di Villa Nobel "Associazione "Musica a Santa Tecla":

Reading Concerto

Italo Calvino "ON"

"Un paesaggio sonoro alla ricerca dei sentieri di Italo Calvino"

Madif - Testi e voce

Alessio Cinà, pianoforte

I pensieri, le parole e i vissuti di uno dei più importanti scrittori italiani del secondo Novecento, sulle note dei musicisti a lui più affini. Un racconto musicale, un paesaggio sonoro alla ricerca dei Sentieri di Italo Calvino, che partono proprio da Sanremo ……

La storyteller Madìf, accompagnata al pianoforte dal M° Cinà, condurrà il pubblico all’interno di un itinerario tra il fantastico e il visibile, nei meandri cosmogonici del suo mondo binario. Musiche di: Debussy, Gershwin,Berio, Glas, Satie, Villa-Lobos.

Un doveroso e sentito omaggio ad Italo Calvino e del suo forte legame con Sanremo in un eclettico spettacolo fra letteratura e musica con testi e voce di Madif, accompagnata al pianoforte da Alessio Cinà.

Presentazione storica e musicale a cura di Fabio Marra

Ingresso al Concerto Euro 10

Ingresso per i giovani minori di anni 18

Ingresso + aperitivo Euro 30

Villa Nobel - Tel. 0184 -501017