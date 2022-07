San Bartolomeo al Mare: M&T Festival, questa sera tocca a Stefano Nosei e domani a Nico Morelli

Quinto appuntamento questa sera (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30) con il M&T Festival 2022. Sul palco il talentuoso Stefano Nosei con "Sono nato delicato", uno spettacolo che fonde teatro-canzone, concerto e cabaret. È un Nosei 2.0 che mantiene intatta l'ironia leggera che ha sempre accompagnato la sua comicità in musica, è un piccolo trattato semiserio sulla delicatezza, uno stile diverso, un altro punto di vista.

Noto per le reinterpretazioni parodistiche di grandi successi della musica leggera italiana, che esegue accompagnandosi con la chitarra acustica, Stefano Nosei partecipa a diverse trasmissioni televisive in Rai, e al programma Telemeno, con il personaggio del Dottor Spot (Odeon TV), trasmissione che ha fatto da trampolino di lancio per cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Vito, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli. Dal 1992 ha frequentato il salotto televisivo di Maurizio Costanzo. È stato nel cast di Bulldozer nel 2004, nel 2007 nel programma di Canale 5 Zelig, e nel 2013 nel cast di Colorado. Nei suoi diversi spettacoli teatrali, tra cui il più noto Mi ricordo lasagne verdi, ha collaborato con: Dario Vergassola, i Gemelli Ruggeri, Gennaro Cannavacciuolo, Rocco Tanica, Roberto Alinghieri, Flavio Oreglio e Giangilberto Monti.

Sono nato delicato non è uno spettacolo di Teatro-canzone, non è un concerto e neppure cabaret. È tutte queste cose insieme! Il nuovo Nosei 2.0 mantiene intatta l'ironia leggera che ha sempre accompagnato la sua comicità in musica. Sono nato delicato è un piccolo trattato semiserio sulla delicatezza, con racconti e canzoni scelte tra i più grandi successi della musica pop (Barbie girl, The wild boys, Sei forte papà, Satisfaction ecc. ecc.), ma suonati e cantati alla maniera di James Taylor, il massimo cantore del lato delicato delle cose. Un diverso stile, un altro punto di vista e il senso delle canzoni assume significati sorprendenti.

Tutti gli spettacoli del M&T Festival sono ad ingresso libero.