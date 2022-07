Dolcedo: domani la presentazione della figura e dell'opera di Gregorio de Ferrari

Domani alle 17:30, nella Chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo, presentazione della figura e dell'opera di Gregorio de Ferrari, in collaborazione con la mostra Onde Barocche: capolavori diocesani tra il 1600 e il 1750, curata dall’architetto Castore Sirimarco, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, e da don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo Diocesano.

La mostra si estende in 10 siti, tra cui appunto Dolcedo, per creare un percorso di scoperta del patrimonio artistico del Ponente ligure, incredibilmente prezioso e spesso sconosciuto. Darà avvio alla conferenza la Prof.ssa Maria Teresa Verda con un flash sul contesto storico - artistico in cui operò Gregorio De Ferrari.

Farà seguito un evento musicale con i Pueri Cantores di Dolcedo e i solisti Lucia Benza, Sophie Costantino, Amedeo Contestabile, Mattia Lanteri e Willem Renders. A conclusione un aperitivo sul sagrato