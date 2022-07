Caldo e temperature in salita: la maggior parte della provincia a mezzogiorno era sopra i 30 gradi

Mamma mia che caldo! Buona parte della provincia di Imperia, a mezzogiorno è sopra i 30 gradi in una giornata che sicuramente è tra le più torride degli ultimi tempi. Tra problemi idrici e rischi di malori, oggi il sole di mezzogiorno regala una ‘calura’ che è più da Ferragosto che da inizio luglio.

Il record odierno si è registrato a Dolcedo, dove c’erano 32,9 ma anche Diano Castello non è da meno con i suoi 32,8. Dolceacqua segue a 32,3 e Rocchetta Nervina a 32. Per scendere un pochino al di sotto ci spostiamo a Cipressa con 31,2 e, a seguire troviamo: Borgomaro con 30,9, Sanremo e Ventimiglia 30,8, Pieve di Teco 30,7, Pontedassio e Airole 30,4, Pornassio 30,2, Ranzo 30,1.

Poi si va sotto i 30 gradi ma non pensate che faccia meno caldo, visto che ad Imperia se ne registrano 29,8, a Castelvittorio 29,5, a Triora 29,3. Seborga è a 28,7, Bajardo 26,4, Verdeggia 25,6, Nava 25,3, Pigna 24,7, Apricale 22,6, Carpasio 22,6. Per un po’ di frescura bisogna salire ai 1.800 metri di Poggio Fearza, che ne segna 19,4

Un caldo che non si placherà nelle prossime ore, con temperature che rimarranno pressoché identiche per la giornata odierna. Domani si registrerà un lieve calo, di circa due gradi, sui valori minimi ma anche quelli massimi scenderanno di circa un grado. Ulteriore lieve calo domenica ma, dalla prossima settimana, la colonnina riprenderà la sua salita.

Per quanto riguarda il meteo, almeno per ora le previsioni vedono solamente sole e caldo. Di piogge, se non qualche sporadicissimo temporale in montagna, nemmeno l’ombra. E l’ombra, con queste temperature, bisogna cercarsela.