Attenzione alle truffe: i Carabinieri mettono in guardia gli imperiesi, occhio ai falsi controlli dei tecnici

“Invitiamo tutti alla massima attenzione e prudenza perché nelle ultime settimane sono stati denunciati alcuni tentativi di furti e truffe ai danni di persone anziane: sia con la modalità del ‘controllo del tecnico dell’acquedotto’, che si introduce in abitazione col pretesto di controllare la qualità dell’acqua o la fuga di gas (non esistono sostanze nell’acqua potabile o nel gas che possano danneggiare oro, gioielli o denaro contante) per fare man bassa di quello che trova o che purtroppo gli viene consegnato”

E’ la raccomandazione che arriva dai Carabinieri, in relazione alle molte richieste di aiuto da parte dei cittadini, che hanno evidenziato il rischio di truffe, anche con la tecnica ‘dell’abbraccio’ che consiste nell’avvicinare una persona in strada per sottrargli con destrezza collana o orologio, abbracciandola con una scusa.

C’è stato un caso nella nostra provincia di una persona ha tentato di truffare un anziano fingendosi incaricato da uno studio legale di provvedere al pagamento della ‘cauzione’ a favore del figlio della vittima, asserendo che questi era stato arrestato e chiedendo una somma di denaro per poter pagare la quota chiesta per la liberazione.

Come più volte detto dagli inquirenti, in questo caso siete sicuramente di fronte a un truffatore, poiché il nostro ordinamento non ammette il versamento di denaro o gioielli per liberare una persona dall’arresto.