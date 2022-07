Sicurezza idrogeologica, Sanremo si affida a un nuovo sistema per la misurazione dei torrenti

Il Comune di Sanremo guarda avanti e pensa all’autunno, quando le piogge si faranno insistenti e il territorio tornerà a fare i conti con il rischio di piene e allagamenti.

Spesso non basta la pulizia dei corsi d’acqua e Sanremo si affida anche a nuovi sistemi per il monitoraggio dei torrenti. Palazzo Bellevue ha così affidato a una ditta locale la fornitura e l’installazione di un nuovo sistema per la misurazione idrometrica dei torrenti in modo da effettuare un monitoraggio preciso dell’altezza dei corsi d’acqua a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.

Nel documento si legge che il Comune di Sanremo “non ha la possibilità di procedere direttamente all’istallazione del sistema di monitoraggio dei torrenti e che pertanto si rende necessario procedere all’affidamento di tale servizio a ditta specializzata” a motivazione dell’affidamento esterno.

Nello specifico si tratta di 24 barre idrometriche (pezzi di profilato piatto AISI 304, lunghi 50 cm. circa con tre fori fresati per tasselli) da realizzarsi entro il 10 settembre per un importo complessivo (fornitura, posa e Iva) di 1.800 euro circa.