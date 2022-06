Bordighera: sono finiti i lavori per il collegamento ciclo-pedonale tra Montenero e il passo della Lisega

Sono quasi terminati i lavori per il collegamento ciclo-pedonale tra la vetta di Monte Nero ed il passo della Lisega.

Rinasce così, grazie al protocollo d'intesa siglato tra i Comuni di Bordighera e Vallebona, un sentiero che permetterà agli appassionati di hiking e biking di conoscere da una prospettiva ancora diversa il contesto paesaggistico del ponente, unico per la vicinanza tra il verde dell'entroterra ed il blu del mare.

“Abbiamo raggiunto un bellissimo risultato - ha commentato il Sindaco Ingenito - ripristinando lo stato dei luoghi e tutelando l'habitat. Questo percorso farà parte della ciclovia Bicknell, su cui puntiamo come grande opportunità di sviluppo turistico, e arricchirà ulteriormente il patrimonio outdoor di tutto il comprensorio. Desidero ringraziare Roberta Guglielmi, Sindaco di Vallebona, per aver creduto fin dalla prima ora in questo progetto”.